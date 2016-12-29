Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский 26 декабря после начала одновременного допроса с бывшим первым заместителем председателя Службы безопасности Виктором Трепаком отказался давать показания.



Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на ответ Национального антикоррупционного бюро.



«26 декабря 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро начали проведение одновременного допроса главы ЦИК и экс-первого заместителя председателя СБУ. Это процессуальное действие инициировано детективами Бюро для устранения противоречий между сведениями свидетеля, который предоставил НАБУ учетные листы «амбарной книги», и публичными заявлениями подозреваемого. Однако подозреваемый после начала одновременного допроса отказался давать показания», - отметили в ведомстве.

В то же время в НАБУ, ссылаясь на тайну следствия, отказались сообщить, состоится ли еще одна очная ставка Охендовского с Трепаком.



Как сообщалось, Охендовский отрицал свой отказ от одновременного допроса с Трепаком в НАБУ, и заверил, что заинтересован в проведении такого допроса.

По версии следствия в течение 2012 года Охендовский в рамках выполнения своих должностных обязанностей совершил 6 зарубежных визитов, которые были профинансированы средствами Партии регионов.

21 декабря суд назначил Охендовскому личное обязательство в виде меры пресечения до 13 февраля 2017 г.

Кроме того, судья не удовлетворил ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении Охендовского от должности председателя ЦИК на два месяца.