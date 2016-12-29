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В южных областях Украины ожидаются сильные порывы ветра, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Украинского гидрометеорологического центра.

Так, по прогнозам Укргидрометцентра, 29 декабря днем в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях порывы ветра 15-20 м/с. Днем 29 декабря в акватории Черного моря ожидается усиление северного ветра 25-27 м/с, высота волн 4-5 м.

ГосЧС призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице. «Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение», – сказано в сообщении.
ForUm

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