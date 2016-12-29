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Украинские военные понесли потери в ходе боестолкновения в районе Крутой Балки. Об этом в эфире 112 Украина сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.

«В районе Крутой Балки произошло боестолкновение. С нашей стороны есть потери», - сказал он, не уточнив их количество.

По словам спикера, с начала текущих суток на Донбассе уже зафиксировано 13 обстрелов со стороны боевиков НВФ. «На мариупольском (направлении. - Ред.) из гранатометов и стрелкового оружия (были обстреляны. - Ред.) Павлополь, Гнутово и Водяное. В районе Гнутово также вел огонь снайпер. На донецком направлении из тех же видов вооружения – в районе Луганского, Троицкого, Авдеевки и Крутой Балки. Все обстрелы были из гранатометов, стрелкового оружия. Пока что тяжелого вооружения боевики не применяли», - сообщил Матюхин.

Как ранее сообщал ForUm, за минувшие сутки в зоне АТО произошло 50 нарушений режима прекращения огня.
ForUm

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