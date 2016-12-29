Новый, девятый, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Ґутерриш хочет встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом после его заявлений о серьезных изменениях в организации. Об этом сообщает Радио Свобода.

Ґутерриш, который сменит нынешнего главу ООН Пан Ги Муна с 1 января, заявил 28 декабря, что хочет, «наладить конструктивный диалог» с Трампом как можно скорее.



«Это, конечно, в моих интересах, чтобы как можно скорее посетить его. Соединенные Штаты не только главный донор Организации Объединенных Наций, но один из основных элементов в ее действиях», - сказал Ґутерриш.



Трамп 28 декабря заявил, что будет использовать рычаги американского финансирования ООН с целью изменений в организации. В то же время он не уточнил, о каких изменениях идет речь.



«У ООН есть огромный потенциал, но он не используется. Когда вы видели, чтобы ООН решала какие-то проблемы? Они этого не делают. Они создают проблемы», - сказал Трамп. Он добавил, что если организация не использует свой потенциал, то это «пустая трата времени и денег».



Трамп неоднократно заявлял, что на ООН после его вступления в должность ожидают реформы.