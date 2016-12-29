также в разделеМир
Путин объявил о прекращении огня в Сирии 3
На армянско-азербайджанской границе возобновились бои 21
Следствие рассматривает около семи версий крушения Ту-154 35
Трамп раскритиковал возможные санкции против РФ за кибератаки 136
Москва обещает ответить на «новогодний привет» Обамы 126
Третий черный ящик Ту-154 разрушен 105
В РФ карикатуру Charlie Hebdo на крушение Tу-154 сочли экстремизмом 352
СМИ: США сегодня введут санкции против России за кибератаки 185
Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на катастрофу Ту-154 1075
В РФ установили всех подозреваемых в жестоком убийстве медведя 66
Турция и РФ договорились о перемирии в Сирии 60
Второй черный ящик Ту-154 подняли на поверхность 73
Куба запретила культ личности Фиделя Кастро 56
Черногория выдала ордер на арест 2 россиян и 3 сербов за попытку госпереворота 40
В РФ возбудили дело после жестокого убийства медведя в Якутии 47
В Индии с рельсов сошли 14 вагонов пассажирского поезда: есть жертвы 17
США думают, как наказать Россию за кибератаки 40
Российские чиновники признали существование системы допинга в РФ 78

Новый, девятый, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Ґутерриш хочет встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом после его заявлений о серьезных изменениях в организации. Об этом сообщает Радио Свобода.

Ґутерриш, который сменит нынешнего главу ООН Пан Ги Муна с 1 января, заявил 28 декабря, что хочет, «наладить конструктивный диалог» с Трампом как можно скорее.

«Это, конечно, в моих интересах, чтобы как можно скорее посетить его. Соединенные Штаты не только главный донор Организации Объединенных Наций, но один из основных элементов в ее действиях», - сказал Ґутерриш.

Трамп 28 декабря заявил, что будет использовать рычаги американского финансирования ООН с целью изменений в организации. В то же время он не уточнил, о каких изменениях идет речь.

«У ООН есть огромный потенциал, но он не используется. Когда вы видели, чтобы ООН решала какие-то проблемы? Они этого не делают. Они создают проблемы», - сказал Трамп. Он добавил, что если организация не использует свой потенциал, то это «пустая трата времени и денег».

Трамп неоднократно заявлял, что на ООН после его вступления в должность ожидают реформы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

61
Теги
Ботинки зимние