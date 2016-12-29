Управление Службы безопасности Украины во Львовской области зарегистрировало уголовное производство по результатам анализа содержания газеты «Русский вестник», которая издавалась Рссийским культурным центром во Львове. Речь идет о разжигании межнациональной розни, пишет ZIK со ссылкой на пресс-секретаря облуправления СБУ Мирославу Клячковскую.

«К нам обратилось руководство Львовского областного совета. Было принято решение о проведении первичной экспертизы, которая подтвердила, что в газете содержится информация, имеющая признаки уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) УК. Мы зарегистрировали уголовное производство по этой статье», – сообщила Клячковская.

По ее словам, материалы передаются для дальнейшего досудебного расследования в полицию. В рамках следствия будет установлены подозреваемые лица, причастные к изданию газеты.

Как сообщалось, в помещении Русского культурного центра в Львове на ул. Короленко, 1а, до последнего времени действовала редакция газеты «Русский вестник», статьи которой имеют явное антиукраинское содержание. Об этом 9 ноября во время круглого стола сообщил заместитель председателя Львовского облсовета Владимир Гирняк.

По этому поводу руководство облсовета обратилось в СБУ.

9 декабря Хозяйственный суд Львовской области постановил выселить арендаторов из помещения на улице Короленко 1а, в котором находится «Русский культурный центр». В дальнейшем здание планируется передать в аренду общественным организациям участников АТО и волонтеров.