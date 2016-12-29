Карикатура французского журнала Charlie Hebdo на крушение российского самолета Ту-154 – это экстремизм, который не имеет никакого отношения к журналистике. Об этом заявила вице-спикер Госдумы России Ирина Яровая, сообщает РИА Новости.

«Карикатура Charlie Hebdo вне человеческой морали и вне закона. Это экстремизм, который не имеет отношения к журналистике и творчеству», — сказала она

«Художественное исполнение мерзости не отменяет, а усиливает суть того, что это прямое, осмысленное поощрение терроризма», — считает Яровая.

Скандально известный французский сатирический журнал Charlie Hebdo разместил на своем сайте карикатуру о крушении российского самолета Ту-154, на борту которого находились артисты ансамбля имени Александрова. Карикатура изображает падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля издает долгий звук «а-а-а-а-а-а-а». Подпись к изображению гласит: «Репертуар хора Красной армии расширяется».