Реальная заработная плата в ноябре 2016 года была ниже показателя прошлого месяца на 0,7%, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом по сравнению с ноябрем 2015 года реальная заработная плата выросла на 8,4%. Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в ноябре выросла на 1% по сравнению с октябрем и составила 5 406 гривень. Данное значение в 3,7 раза выше уровня минимальной заработной платы в Украине, которая составляет 1450 гривен.

В Госстате отметили, что по сравнению с ноябрем 2015 года средняя номинальная зарплата выросла на 16,7%. Самые высокие средние зарплаты в ноябре зафиксированы в авиационном транспорте – 25,6 тысячи гривен, производстве фармацевтической продукции – 11,5 тысячи гривен, финансовой, страховой деятельности и сфере телекоммуникаций – по 10 тысяч гривен. Наименьший уровень средней зарплаты в ноябре зафиксирован в сферах здравоохранения – 3,4 тысячи гривен и образования – 3,7 тысячи гривен, сообщает УНИАН.

Отмечается, что указанные данные рассчитаны без учета временно оккупированной Россией территории Крыма и части зоны АТО.

Напомним, реальная заработная плата в октябре 2016 года была ниже показателя предыдущего месяца на 3%.