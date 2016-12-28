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Коста-Рика отменила визы для граждан Украины на путешествия до 90 дней, сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины на своей странице в Facebook.

«Правительством Коста-Рики с декабря 2016 года введен безвизовый режим для граждан Украины, предъявителей любых типов паспортов, на поездки до 90 дней», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что необходимым требованием въезда в страну является наличие паспортного документа, срок действия которого должен быть не менее 90 дней на момент предполагаемого выезда из Коста-Рики.

«При выезде с территории государства должен быть уплачен сбор в размере 29 долл. США, независимо от типа паспортного документа путешественника», – подчеркнули в департаменте.
ForUm

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