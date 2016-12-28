также в разделеОбщество
28 декабря. Картина дня 32
Пограничники рассказали о работе КПВВ на праздники 14
Суд отложил рассмотрение дела Плотницкого 9
В 2016 году в Украине зафиксировано 262 случая нарушений свободы слова 14
Прокуратура отсудила у жены экс-министра МВД землю под Киевом 23
В «Нафтогазе» уверяют, что не «бодяжат» газ 44
В Украине отменили разрешения на перепланировку жилья 148
Гройсман решил взяться за безопасность продуктов 36
ГПУ сообщила о подозрении комвзвода полка милиции по делу Евромайдана 35
Землетрясение в Румынии не повлияло на работу ЮУАЭС 44
Разведка: Тела российских военных в РФ вывозят гумконвои 86
Эпидпорог заболеваемости гриппом превышен в 21 области Украины 33
Пластуны передали Гройсману Вифлеемский огонь 36
Сущенко назначили психолого-психиатрическую экспертизу 21
Россия нашла замену Поклонской 86
Кабмин повысил минимальную стипендию 83
На Западной Украине ожидается сильный ветер 25
Сутки в зоне АТО прошли для военных без потерь 18

18,5% украинцев заявляют, что им не хватает денег даже на еду, а позволить себе купить все могут лишь 0,1% граждан. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.

При этом 51,3% опрошенных сказали, что им хватает денег на еду, но покупать одежду уже трудно. Еще 26,5% заявили, что им хватает денег на еду, одежду и даже могут кое-что откладывать; 2,6% сказали, что могут позволить себе покупать некоторые дорогие вещи, а 0,1% - что семья может позволить себе купить все что захочет. Не смогли определиться 1% опрошенных.

При этом верят в то, что через год их семья будет жить лучше, чуть более 20% опрошенных. Так, считают, что будут жить намного лучше - 1,9%, несколько лучше - 19,7%. Вместе с тем 20,2% украинцев считают, что через год их семья будет жить несколько хуже, а еще 6,9% - намного хуже. Ответ «так же, как сейчас» дали 36,4%. Затруднились ответить на вопрос 14,8%, а 0,1% отказались отвечать, сообщает УНИАН.

Кроме того, 22,9% украинцев считают себя счастливыми людьми, еще 31,1% - сказали «скорее да, чем нет». Также 25,2% украинцев на вопрос, считают ли они себя сейчас счастливыми, ответили: «И да, и нет»; 11,1% - «скорее нет, чем да», не считают себя счастливыми - 7,6%. Затруднились ответить на вопрос 2% опрошенных. Опрос проводился КМИС с 3 по 12 декабря 2016 года.

Методом личного интервью опрошено 2040 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги
Ботинки зимние