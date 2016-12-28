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Сотрудниками полиции России установили всех предполагаемых подозреваемых в убийстве бурого медведя в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба МВД России со ссылкой на официального представителя Ирину Волк.

Опрошен работник одного из промышленных предприятий, который пояснил, что находясь в рабочей командировке в Булунском районе в мае 2016 года и направляясь по зимнику, вместе со своими коллегами наехали грузовыми автомобилями на медведя.

В социальных сетях было распространено видео, где запечатлен факт жестокого обращения с диким животным – медведем, со стороны группы неустановленных лиц с использованием грузовых автомашин.

Напомним, российские следователи возбудили уголовное дело после появления в интернете видеозаписи жестокой расправы над медведем в Якутии.
ForUm

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