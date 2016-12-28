В 2016 году на неоккупированной территории Украины было зафиксировано 262 случая нарушений свободы слова (по состоянию на 27 декабря), что примерно на 15% меньше, чем в прошлом году (в 2015 году было зафиксировано 310 нарушений свободы слова, в 2014 году – 995 случаев). Об этом говорится в данных ежегодного исследования Института массовой информации «Барометр свободы слова».

Отмечается, что вместе с оккупированными Крымом (31) и территориями Донбасса (12) в 2016 году количество нарушений свободы слова составило 305 случаев.

Категорией, в которой зафиксировано больше всего нарушений, стали препятствование законной профессиональной деятельности журналистов – 107 (в 2015 году - 100, в 2014 году - 150, в 2013 году - 130 препятствований). Больше всего журналистам препятствовали частные лица, правоохранители и местная власть.

На втором месте по количеству случаев идут угрозы и запугивания журналистов - 42.

В 2016 году эта категория превысила по количеству случаев прошлый год, когда было зафиксировано 36 угроз журналистам (в 2014 году - 98, в 2013 году - 35). Угрожали преимущественно частные лица и депутаты разных уровней.

В тройку лидеров по количеству случаев также вошли избиения и нападения на журналистов и ограничения доступа к публичной информации - по 30 случаев соответственно.

Количество случаев избиений и нападений на журналистов в 2016 году сократилось почти вдвое по сравнению с 2015 годом (58 нападений), и почти в 10 раз по сравнению с 2014 годом (286). Основными нападавшими на журналистов в этом году были частные лица. Такую тенденцию ИМИ фиксирует уже второй год подряд, в отличие от 2014 и 2013, когда основными агрессорами были представители правоохранительных органов и местные чиновники.

Количество ограничений доступа к публичной информации в этом году почти сравнялась с предыдущим годом (33 случая), в 2014 - 14, в 2013 году - 13 случаев. В 2016 году, как и в прошлом году, ограничивали доступ журналистов преимущественно органы местной власти.

Кроме того, в 2016 году в Украине произошел 1 случай убийства журналиста (в 2015 - 2, в 2014 году - 7, в 2013 - ни одного). В Киеве 20 июля в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет, который ехал в этой машине.

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей ИМИ удалось зафиксировать 12 случаев нарушений свободы слова, учитывая ограниченный доступ к этой территории. В частности, это блокирование вещания украинских телеканалов, сайтов, обнародование данных журналистов на сепаратистских сайтах - базах данных. Также в плену «ЛНР» сейчас находится трое блоггеров – жителей Луганска, которых члены нВФ обвиняют распространение «экстремистских материалов» по самоназванных республик. Для сравнения - в прошлом году ИМИ зафиксировал на оккупированных территориях Донбасса 16 случаев.

В аннексированном Россией Крыму в 2016 году зафиксирован 31 случай нарушений свободы слова, чуть меньше, чем в прошлом году (43 случая). На полуострове на СМИ и журналистов, как и в прошлом году, давили российские спецслужбы, Роскомнадзор, оккупационная крымская власть.

В 2016 году регионами-лидерами по нарушениям (кроме оккупированных территорий) стали:

· Киев (56) + Киевщина (6) - 62

· Днепропетровщина - 21

· Николаевщина - 21

· Волынь - 18

· Полтавщина - 17

· Одесская - 16

· Львовская - 13

· Запорожье - 12

· Херсонщина -12

· Донецкая - 10

· Закарпатье - 10

Для сравнения, в 2015 году большинство случаев произошли в Киеве - 60, в 2014 - в Киеве (256), на Востоке (Луганская область - 91 случай, Донецкая - 197) и в Крыму (148).