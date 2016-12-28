На новогодние и рождественские праздники все КПВВ в районе проведения АТО будут работать в штатном режиме, сообщает Госпогранслужба.

Ограничение может быть применено только в случае обострения ситуации и угрозы жизни людей.

В связи с возможным ухудшением погодных условий Госпогранслужба во взаимодействии с военно-гражданскими администрациями инициировала бесперебойную работу пунктов обогрева.

В настоящее время ГосЧС пунктами обогрева уже оборудовала КПВВ «Майорское», «Марьинка», «Новотроицкое» и «Гнутово». Там круглосуточно дежурят сотрудники ГосЧС, гражданам предоставляются горячие напитки, теплые вещи и одеяла. Кроме того, на сегодняшний день происходит активное сотрудничество с общественными организациями, благодаря которым было организовано дежурство медицинских работников.

В случае возникновения вопросов при пересечении границы в пунктах пропуска, необходимо обращаться к сотрудникам Госпогранслужбы, которые всегда окажут вам необходимую консультацию и помощь. Также круглосуточно действует телефон горячей линии ведомства по телефону (044) 527-63-63.

