В НАК «Нафтогаз Украины» заявляют, что химики компании не «бодяжат» голубое топливо.

«Когда горелка начинает гореть красным или желтым пламенем, а любимый чайник – долго закипать, большинство людей сразу представляют вредоносных химиков из «Нафтогаза», которые «бодяжат» голубое топливо и зарабатывают на этом огромные деньги. Опровергаем мифы», – говорится в сообщении НАК на официальной странице в Facebook.

В компании отметили, что причины для волнения владельцы плит, конфорки которых горят красным или желтым пламенем, таки имеют. «Цвет пламени в газовой плите зависит вовсе не от состава газа, а от чистоты газовой плиты и достаточного количества воздуха. В идеально отрегулированной конфорке газ будет гореть равномерным синим пламенем. Красный цвет огня в конфорке свидетельствует о повышенном выделении окиси углерода, что может привести к отравлению угарным газом. Поэтому, если газ горит красным цветом и газовая колонка гаснет, следует немедленно вызвать мастера», – подчеркнули в НАК.

«Желтый цвет – в помещении недостаточно кислорода при его сгорании, или форсунка закоптилась, или загрязнена газовая конфорка, или на кухне плохая вентиляция. Заметив нарушение окраски огня, перед тем, как написать пост, позвоните на «104», вызовите мастера, который сможет отрегулировать плиту, почистить газовую колонку, отрегулировать воздушный затвор в котле, заменить форсунку горелки», – сказано в сообщении.