также в разделеОбщество
28 декабря. Картина дня 32
Опрос: 18% украинцев не хватает денег на еду 17
Пограничники рассказали о работе КПВВ на праздники 14
Суд отложил рассмотрение дела Плотницкого 9
В 2016 году в Украине зафиксировано 262 случая нарушений свободы слова 14
Прокуратура отсудила у жены экс-министра МВД землю под Киевом 23
В Украине отменили разрешения на перепланировку жилья 148
Гройсман решил взяться за безопасность продуктов 36
ГПУ сообщила о подозрении комвзвода полка милиции по делу Евромайдана 35
Землетрясение в Румынии не повлияло на работу ЮУАЭС 44
Разведка: Тела российских военных в РФ вывозят гумконвои 86
Эпидпорог заболеваемости гриппом превышен в 21 области Украины 33
Пластуны передали Гройсману Вифлеемский огонь 36
Сущенко назначили психолого-психиатрическую экспертизу 21
Россия нашла замену Поклонской 86
Кабмин повысил минимальную стипендию 83
На Западной Украине ожидается сильный ветер 25
Сутки в зоне АТО прошли для военных без потерь 18

В НАК «Нафтогаз Украины» заявляют, что химики компании не «бодяжат» голубое топливо.

«Когда горелка начинает гореть красным или желтым пламенем, а любимый чайник – долго закипать, большинство людей сразу представляют вредоносных химиков из «Нафтогаза», которые «бодяжат» голубое топливо и зарабатывают на этом огромные деньги. Опровергаем мифы», – говорится в сообщении НАК на официальной странице в Facebook.

В компании отметили, что причины для волнения владельцы плит, конфорки которых горят красным или желтым пламенем, таки имеют. «Цвет пламени в газовой плите зависит вовсе не от состава газа, а от чистоты газовой плиты и достаточного количества воздуха. В идеально отрегулированной конфорке газ будет гореть равномерным синим пламенем. Красный цвет огня в конфорке свидетельствует о повышенном выделении окиси углерода, что может привести к отравлению угарным газом. Поэтому, если газ горит красным цветом и газовая колонка гаснет, следует немедленно вызвать мастера», – подчеркнули в НАК.

«Желтый цвет – в помещении недостаточно кислорода при его сгорании, или форсунка закоптилась, или загрязнена газовая конфорка, или на кухне плохая вентиляция. Заметив нарушение окраски огня, перед тем, как написать пост, позвоните на «104», вызовите мастера, который сможет отрегулировать плиту, почистить газовую колонку, отрегулировать воздушный затвор в котле, заменить форсунку горелки», – сказано в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

44
Теги
Ботинки зимние