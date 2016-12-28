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В оккупированном Донецке пострадал от взрыва бывший заместитель начальника следствия Донецкого управления Службы безопасности Украины, перешедший  на сторону незаконных вооруженных формирований. Об этом в интервью телеканалу 112 Украина заявил глава СБУ Василий Грицак. 

«Мы задерживали военнослужащих СБУ в чине полковников, подполковников за работу на Россию. Например, заместитель начальника следствия Донецкого управления. Говорят, что на прошлой неделе его взорвали в центре Донецка», – отметил он.

По информации Грицака, бывший СБУшник был задержан, а потом обменян на украинских патриотов.

По данным сайта 0629.com.ua, пострадавший при взрыве в Донецке 20 декабря является бывшим сотрудником СБУ Евгением Косяком. 

 
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