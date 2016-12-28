Кабинет Министров разрешил ПАО «Укрзализныця» с 1 января 2017 осваивать 16 млрд грн, не дожидаясь утверждения финплана. Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Принято постановление, согласно которому «Укрзализныце» разрешено осуществлять расходы на первоочередные направления плана капитальных инвестиций в 2017 году в размере 16 млрд грн с 1 января следующего года, не дожидаясь утверждения финплана», - отметил он.

Напомним, 27 декабря глава «Укрзализныци» Войцех Балчун сообщил, что тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложенное в проекте финансового плана «Укрзализныци» повышение тарифов на пассажирские и грузовые перевозки железнодорожным транспортом в 2017 году.