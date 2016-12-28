Мэр Киева Виталий Кличко и генпрокурор Украины Юрий Луценко провели совместное совещание по ситуации с МАФами в столице и договорились о сотрудничестве городской власти и прокуратуры по обеспечению эффективной уборки незаконных киосков. Об этом сообщает пресс-служба мэра.

Кличко отметил, что на сайте КГГА есть карта размещения законных МАФов, которые платят долевое участие и приносят доход в бюджет города. Также он подчеркнул, что более года назад были опубликованы также и списки незаконных киосков, которые подлежат демонтажу.

«Я рад, что мы сегодня договорились о взаимодействии между различными ветвями власти, чтобы прозрачно, законно и открыто убирать со столичных улиц незаконные постройки. Проблема МАФов очень острая. Наша задача - навести порядок и упорядочить торговлю», - отметил Кличко.

Мэр добавил, что власть защищает честный бизнес, который приносит деньги в бюджет и работает законно. «А незаконные МАФы мы будем убирать. Причина проблем с их демонтажем сегодня и тех конфликтов, которые возникают, - в том, что владельцы и арендаторы незаконных построек не реагируют на предписания о необходимости демонтировать МАФы, которые вне закона. Мы предупреждаем и предоставляем документы всем», - заверил Кличко.

Он рассказал, что два года назад в Киеве было около 20 тыс. МАФов, сегодня их вдвое меньше. «6,5 тыс. МАФов работают на законных основаниях, уплачивая налоги, долевое участие. Более 2 тысяч МАФов нужно будет перенести, а более 2 тысяч сооружений не имеют никаких документов, захватили территорию, не платят никаких налогов. И их мы все равно уберем», - заявил мэр.

В свою очередь генпрокурор отметил, что полностью поддерживает политику мэра по ликвидации незаконных МАФов.

«Это выгодно всем - городу, киевлянам. Демонтаж должен проходить законными методами. События возле КПИ показали недостатки в этой работе, ведь все структуры не сработали слаженно во время сноса незаконных временных сооружений. В первую очередь мои замечания к городской полиции, которая не обеспечила спокойную работу коммунальщиков по демонтажу. Второе замечание - к коммунальщикам, которые повредили торговые точки. Результат сегодняшнего совещания: все структуры - городские власти, ее коммунальные службы, киевская полиция, городская прокуратура должны сотрудничать, чтобы 2 тыс. незаконных МАФов в Киеве были убраны», - подытожил Луценко.

Напомним, ночью 15 декабря на столичной Оболони разбили тракторами рынок. На его месте планируют обустроить сквер. В тот же день МАФы снесли на улице Драйзера.

22 декабря возле станции метро «Политехнический институт» неизвестные разрушили несколько киосков. При этом пострадали двое полицейских и трое гражданских лиц.

Утром 23 декабря бульдозеры снесли рынок из ларьков на Харьковском массиве. В результате конфликта при сносе МАФов пострадали пять человек.