Землетрясение, произошедшее в 01:20 28 декабря в Румынии, которое ощутили несколько регионов Украины, на работу энергоблоков Южно-Украинской АЭС не повлияло, сообщает пресс-служба «Энергоатома».

По информации старшего начальника смены ЮУАЭС Андрея Паляцкого, землетрясение, зафиксированное в сейсмически активной румынской зоне Вранча магнитудой 5,6 балла, на работу атомной станции не повлияло. Нарушений эксплуатационных пределов и условий на энергоблоках ЮУАЭС в результате землетрясения не было. Оборудование работает в штатном режиме. Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне не изменился и соответствует показателям естественных фоновых значений, замеренных до пуска станции.

Оборудование системы сейсмометрического контроля атомной станции зафиксировало незначительные колебания земной коры, находящиеся гораздо ниже уставок срабатывания аварийной защиты реакторной установки. Согласно проекту, аварийная защита, приводящая к автоматическому останову реакторной установки, на энергоблоках ЮУАЭС срабатывает при землетрясении магнитудой 6 баллов.

Южно-Украинская АЭС – расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

Напомним, в ночь на среду, 28 декабря, в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла.