Капитализация «ПриватБанка» будет осуществлена с использованием как гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), так и индексных ОВГЗ, выплаты по которым привязаны к курсу гривни к доллару.

Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Укринформ.

«Предлагается предоставить возможность Минфину с целью осуществления докапитализации банка выпуск ОВГЗ, в том числе ОВГЗ с индексной стоимостью до 64 млрд грн. Это не новые средства, мы просто делаем дополнительные возможности, чтобы покрыть несбалансированную валютную позицию банка», - сказал министр финансов Украины Александр Данилюк, представляя постановление.

Он уточнил, что эти облигации выпускаются также на срок до 15 лет, но ставка по них не будет превышать 6% годовых.

Напомним, Кабинет Министров Украины 18 декабря поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность.

21 декабря был подписан договор о продаже 100% акций «ПриватБанка» между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством финансов.