В Успенском соборе Киево-Печерской лавры открылась выставка «Благословение Святой Горы Афон», на которой представлены уникальные трехмерные изображения монашеской республики и Великой лавры, аналога которым не существует, а также редкие святыни.

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры открылась выставка «Благословение Святой Горы Афон», на которой представлены уникальные трехмерные изображения монашеской республики и Великой лавры, аналога которым не существует, а также редкие святыни. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, организаторы посвятили выставку 1000-летию духовных связей Украины с Афоном.

На выставке представлены списки афонских чудотворных образов, которые отправлялись в Украину как благословение Святой Горы. Также афонская художественная традиция – кресты и иконы XVI-XVIII века. Кроме того, мемориальные вещи исследователей Афона разных времен, древние гравюра, карта, фотографии, книги и многое другое. В частности, реликвии преподобного Гавриила Афонского - основателя афонского Ильинского подворья в Одессе - его прижизненная фотография, посох, погребальний крест.

«Понадобилось более полугода, чтобы создать уменьшенную копию Святой Горы и Великой лавры. Команда специалистов каждую деталь изготовляла отдельно, в конце все было смонтировано в единую композицию. Тысячи гостей выставки смогут перенестись на Афон и почувствовать благословение обители Богородицы. Участие в выставке стало шагом на пути к созданию Музея Афона в следующем году», - рассказал основатель БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» Дмитрий Ворона.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) напомнил о традиции монашеской жизни, принесенной с Афона на днепровские холмы.

«Святая Гора Афон подарила нам великого подвижника - основателя нашей обители преподобного Антония Печерского. Благодать Божия на этом месте пребывает более тысячи лет. Спасибо Богу, что у нас есть связь со Святой Горой, ее духовным и историческим богатством. Сейчас в нашей Церкви множество монастырей и монахов, что стало возможным благодаря подвигу основоположников монашества. Люди, которые посетят эту выставку, увидят: все здесь напоминает о том, что мы дети Божьи. Все мы люди разного возраста и специальностей, но у нас одна история и любовь к нашей Церкви и нашему земному Отечеству», - сказал митрополит Павел.

Генеральный директор Национального Киево-Печерского заповедника Любомир Михайлина рассказал о вкладе, который украинцы внесли в духовную сокровищницу Святой Горы.

«Наши предки с благоговением почитали Святую Гору. Множество паломников из Украины побывали на Афоне в XVII-XVIII вв. В середине XVIII века иеромонах Киево-Печерской лавры Григорий основал на Афоне скит Черный Выр, который называли Духовным Запорожьем, ибо его насельниками были бывшие казаки. Свято-Ильинский скит, построенный позже Паисием Величковським тоже называли казачьим. В монастырском помяннике были записаны гетман Иван Самойлович, гетман Иван Мазепа, кошевой атаман войска запорожского Петр Калнышевский и другие казацкие имена», - отметил Любомир Михайлина.

Подробнее о трехмерных макетах Афона и Великой лавры рассказал исполнительный директор фонда Андрей Ус.

В частности, на макете изображена даже экспозиция крестного хода из Веденского храма в Кафоликон.

«Многие Люди спрашивают нас об Афоне, и что там находится. Для лучшего визуального понимания мы создали Гору Афон, размером 2,5 на 1 метр и отдельно - первый монастырь, основанный на Афоне – это лавра святого Афанасия, или Великая лавра. Надеемся прикосновение к украино-афонскому наследию даст еще один толчок для духовного обогащения нашего народа», - сказал Андрей Ус.

По мнению главы отдела по делам молодежи УПЦ епископа Ионы (Черепанова), побывать на выставке полезно тем, кто не попадет на Афон.

«Очень важна эта выставка и тем, кто на Святой Горе никогда не побывает. Это представительницы прекрасного пола. Попадая на Святую Гору, видим, насколько мы далеки от совершенства, от тех людей, которые живут евангельскими идеалами», - сказал епископ Иона.

Организаторами выставки выступили Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Благотворительный фонд «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», Музей «Православная Украина» (Синодальный отдел УПЦ «Православие и культура»), Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Киевская духовная академия и семинария, Национальная историческая библиотека Украины, Международный институт афонского наследия в Украине.

Выставка продлится до 20 апреля 2017 года.