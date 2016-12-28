Правительство ставит задачу до 2020 года перейти на добычу собственного газа, а также удвоить долю возобновляемой энергетики.

Об этом на заседании Кабинета Министров сказал глава украинского правительства Владимир Гройсман, сообщает Укринформ.

«Мы должны меньше потреблять, получать более качественные услуги, инвестировать, а также больше добывать. Мы ставим задачу до 2020 года перейти максимально на собственную добычу газа и на собственный газ, это положительно повлияет на развитие экономики, курс валюты», - отметил глава Кабмина.

Кроме добычи газа, правительство ставит задачу реформировать угольную отрасль и удвоить долю возобновляемой энергетики.

«У нас возобновляемая энергетика - это 1% солнце и ветер, а еще 6-7% - это гидроэнергетика. Мы можем в совокупности нарастить этот показатель до 10%», - убежден премьер.

Он добавил, что значительным вкладом в национальную экономику станет также развитие инфраструктуры и усиление логистических возможностей Украины.

«Мы должны развить сеть украинских дорог, усилить логистические возможности, провести полную модернизацию «Укрзализныци». Сегодня мы будем рассматривать план ее модернизации на 16 млрд. Нам нужно развивать портовую инфраструктуру, авиацию. Это все будет вкладом в национальную экономику», - сказал Гройсман.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, 28 декабря, представил проект среднесрочного плана приоритетных действий Кабмина на период до 2020 года.