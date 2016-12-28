В ближайшее время журналист Роман Сущенко пройдет психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом заявил его адвокат Марк Фейгин, сообщает Укринформ.

«В ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Скорее всего, сразу после новогодних праздников. Вряд ли она будет проводиться стационарно, скорее всего - амбулаторно. Придут специалисты, поговорят с Романом. Это рутинная процедура, три месяца экспертизы не было, и вот ее проводят», - сказал Фейгин.

Адвокат также уточнил, что по желанию задержанного, тот может ходатайствовать о присутствии при этой экспертизе его адвоката.

Напомним, Сущенко задержали 30 сентября в Москве. 1 октября Лефортовский суд Москвы санкционировал арест его на два месяца.

В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.

27 октября Московский городской суд отказал в удовлетворении жалобы защиты на заключение Сущенко под стражу.