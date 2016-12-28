Командование вооруженных сил РФ использует так называемые гуманитарные конвои для вывоза убитых военнослужащих на территорию России.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, 22 декабря транспортные средства 59-го гумконвоя были задействованы для вывоза из городских моргов Горловки и Макеевки на территорию России около 40 тел убитых военнослужащих ВС РФ.



Напомним, 22 декабря на территорию Украины вместо заявленых 40 автомобилей въехали 46.

По данным разведки, за прошедшую неделю были убиты 18 и ранены 38 членов незаконных вооруженных формирований.