Несмотря на сложную ситуацию с обменом в уходящем году, Виктор Медведчук верит, что все удерживаемые лица вскоре вернутся домой, ведь поиски возможностей и путей для этого ведутся в постоянном переговорном режиме с руководством РФ и с представителями ОРДО и ОРЛО.

В интервью ТАСС лидер «Украинского выбора» заявил, что ситуацию с обменом считает сложной, но в то же время напомнил, что удалось освободить 24 человека, которые находились на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, а также 3 граждан Украины, которые были осуждены на территории РФ. В свою очередь украинская сторона передала 36 человек.

«Я считаю, что освобождение 63 человек, которые смогли вернуться домой, к своим семьям, — это существенный результат, который можно и нужно улучшать. Тем более что основания для этого есть», — отметил Медведчук.

В настоящее время, по информации политика, которого называют единственным переговорщиком от Украины с руководством Российской Федерации, а также руководством ОРДО и ОРЛО, украинская сторона продолжает разыскивать 106 человек, из которых установлено точное местонахождение 55 удерживаемых. Представители «ДНР» разыскивают на территории Украины 494 человека, «ЛНР» — 458.

«На территории Украины из этих лиц установлено местонахождение 616 задержанных», — уточнил Медведчук.

Политик особо подчеркнул, что ни политические амбиции, ни различные популистские заявления не должны помешать процессу обмена пленными.

«Исключительно положительно отношусь к освобождению в одностороннем порядке двух женщин: Анжелики Пресняковой и Ольги Сворак, которые ранее удерживались в ОРДО и ОРЛО. Оцениваю это как шаг доброй воли. Считаю, что каждый, кто может помочь освобождению наших граждан, должен это делать», — заявил Медведчук.

По словам лидера «Украинского выбора», чтобы ускорить процесс освобождения, поиски возможностей и путей для этого ведутся в постоянном переговорном режиме с руководством РФ и с представителями ОРДО и ОРЛО.

«Уверен, что украинская сторона должна любой ценой освободить наших граждан, и этому не должны мешать политические амбиции и громкие популистские заявления, особенно тех, кто не имеет никакого отношения к переговорному процессу. Свобода этих людей — не повод для торга и установления любого «обменного курса», — заявил лидер «Украинского выбора».

Политик также прокомментировал «тотальную блокаду оккупированных территорий» , о которой заявили представители ряда добровольческих батальонов.

«Экономическая блокада Донбасса, которая была введена в прошлом году решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), неправомерна и не соответствует минским соглашениям, являющимся международно-правовым актом, утвержденным резолюцией Совета Безопасности ООН. Сегодня необходимо не нагнетать ситуацию, позволяя радикалам из вооруженных формирований незаконные выходки, направленные на отделение этих территорий, что еще больше оттолкнет жителей неподконтрольных территорий от Украины, а также может привести к гуманитарной катастрофе, которая затронет миллионы украинцев, живущих там. Украинское государство должно защитить их, остановив преступные действия псевдопатриотов, которые с точки зрения уголовного законодательства Украины являются открытым сепаратизмом», — сказал лидер «Украинского выбора».

Что касается будущего Минских соглашений, то, по мнению Медведчука, они будут реализованы, поскольку в украинском обществе есть огромный запрос на мир.

«Я верю в реализацию Минских соглашений, потому что в обществе есть огромный запрос на мир. По всем соцопросам главным чаянием людей является установление мира. Альтернативы им нет. Они являются единственным вариантом для защиты территориальной целостности и единства Украины», — подытожил политик.