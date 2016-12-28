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Укргидрометцентр предупреждает о сильных порывах ветра в нескольких областях сегодня, 28 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

«В Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с», - говорится в сообщении.

ГосЧС призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице. «Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение», - предупредили в пресс-службе.

 
ForUm

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