Укргидрометцентр предупреждает о сильных порывах ветра в нескольких областях сегодня, 28 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
«В Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с», - говорится в сообщении.
ГосЧС призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице. «Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение», - предупредили в пресс-службе.
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