Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука рассказал о беседе с инициаторами торговой блокады оккупированных районов Донбасса.

«После эфира, на котором присутствовал и Константин Гришин (Семен Семенченко), меня у выхода ждала группа людей в камуфляже. Как выяснилось, это та группа людей, которые инициировали так называемую «блокаду», - написал он в Facebook.

Тука отметил, что несколько человек снимал происходящее на телефоны, и попросил очевидцев поделиться записями.

«Во-вторых, люди там разные – от спокойных и уравновешенных, которые способны слушать и прислушиваться, к таким, которые слышат только себя и монополизировали «право на правду», - отметил он.

По словам замминистра, часть людей не знали, кто он.

«В-третьих: люди реально дезориентированы, большинство из них не знала обо мне ничего – от «вы - мэр Луганска» до «примите закон», - написал он.

Тука считает, что данные лица управляемы. «В конце беседы из-за спин послышалась команда «уходим», и все дисциплинированно развернулись и ушли», – рассказал он.

Кроме того, по словам Туки, многие из них путают борьбу с контрабандой и полную блокаду.

«С одной стороны, они соглашаются, что «руководители ОРДЛы», - марионетки Кремля и самостоятельных решений не принимают, с другой стороны, они считают, что именно давление на «графа Луганского» и «князя Донецкого» заставит последних освободить пленных», - отметил он.

Тука убежден, что «этими людьми управляют и манипулируют».

«Делают это политиканы, в частности – Константин Гришин (Семен Семенченко)», - резюмировал он.

Напомним, 26 декабря бывший и.о. начштаба батальона Айдар Валентин Лихолит заявил о начале организации блокады оккупированных территорий Донбасса.

Ветераны АТО подчеркнули, что будут бороться, в первую очередь, с контрабандой металла, леса, алкоголя и сигарет. По их словам, они не намерены ущемлять местных жителей, которые проносят продукты питания.

16 декабря бойцы добровольческих батальонов объявили НВФ на Донбассе ультиматум с требованием освобождения украинских военных, которые удерживаются в плену. НВФ должны начать обмен пленными, или же их ждет экономическая блокада.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука не доверяет организаторам блокады оккупированных территорий и не верит в успех акции.