Последний прямой эфир 7-го сезона самого популярного талант-шоу страны «Х-Фактор» в эти выходные собрал у экранов телевизоров просто рекордное количество зрителей. Ну еще бы, это ведь был суперфинал! А значит, сюрпризы, неожиданности, перевоплощения и невероятные, запоминающиеся выступления были гарантированы.

«Сегодня большое событие 2016 года — праздничный гала-концерт, — объявила, открывая этот вечер чудес, бессменная ведущая шоу Оксана Марченко. ― Я очень рада вас видеть. Но в то же время мне немного грустно, что это наш финальный вечер». То, что это «финальный вечер», суперфинал, чувствовалось во всем. И Оксана Марченко в этот раз была по-особому, празднично красива: пышное золотистое платье в пол, волосы, волнами спускающиеся на плечи, и очаровательная улыбка ― открытая, искренняя, не раз возвращавшая конкурсантам веру в свои силы.

А в этот вечер на сцену вышли все участники прямых эфиров 7-го сезона «Х-Фактора» ― те, кого зрители успели полюбить, за кого они переживали и отдавали свои голоса. Началось шоу по-настоящему празднично и очень душевно ― все конкурсанты исполнили «Новогоднюю песню» Севака Ханагяна.

Впрочем, номера всех участников проекта были потрясающими: отличные постановки, спецэффекты, балет, прекрасный вокал. Зрителей переполняли эмоции, а исполнители просто купались в любви своих поклонников.

Замечательный предновогодний подарок своим поклонникам сделала Ирина Бровкина, исполнив песню Сry me a river Эллы Фицджеральд. На сцене снова появились юная и непосредственная Руслана Кирющенко, Алексей Кудрявцев, группа «Без обмежень» (одну из песен ребята даже спели вместе со своим наставником Антоном Савлеповым). А ребята из Mountain Breeze вместе с Дашей Соколовской пели про любовь ― это был особенный номер, который никого не оставил равнодушным.

После выступления Павла Пигуры и Виталия Сычака Оксана Марченко объявила, что ребят ждет сюрприз. И тут же на сцене под овации зрителей Павлу и Виталию подарили новую гитару!



А в завершение выступления полюбившейся многим украинцам группы The Hypnotunez ведущая сказала: «Желаю вам вдохновения и огромного успеха. Ну а всем нам ― встретиться с вами еще раз. Помните, на «Х-Фактор» вас любят и всегда рады слышать!»

В этом выпуске продюсеры шоу устроили для зрителей своеобразную экскурсию в закулисье «Х-Фактора». Участники последнего сезона рассказывали о том, что им дал проект, чем они занимались, когда гасли софиты и со сцены убирали декорации. И о том, как весело они проводили время, как дружили, сопереживали, как собирались после каждого эфира, чтобы обсудить выступления друг друга, чтобы поддержать, а иной раз и поплакать. «Мы получили столько эмоций, столько опыта! Мы нашли своих слушателей. Это лучшее, что мы могли сделать за все это время», ― заявил солист группы Mountain Breeze Александр Беляк.

А еще члены жюри, зрители, присутствующие в зале, и телезрители получили возможность вспомнить все самые смешные моменты этого сезона, нелепые выступления и курьезы, потому что и они тоже уже неотъемлемая часть «Х-Фактора».

Но главная интрига вечера ― кто же станет победителем суперфинала ― сохранялась до самого конца. Севак Ханагян и Группа Detach, которые прошли в финал, исполнили в этот вечер по три песни.

«Каждое твое выступление ― это просто фантастика. Я желаю, чтобы удача сегодня тебе улыбнулась. Чтобы для тебя этот сезон стал счастливым», — напутствовала Севака Оксана Марченко. И певец не разочаровал. Он потряс зрительскую аудиторию и мастерством исполнения, и неповторимым вокалом, и искренностью чувств, которыми буквально пронизаны все его песни.

Группа Detach в это вечер пела и вместе со своим наставником Юлией Саниной, и самостоятельно. Их номера традиционно пронизаны драйвом, брутальные, смелые, но при этом зажигательные, эмоциональные и порой даже смешные.

Когда Оксана Марченко объявила, что победителем 7-го сезона стал Севак Ханагян, зал буквально взорвался шквалом оваций и радостных возгласов. Да и сам победитель лучшего вокального шоу страны с трудом сдерживал эмоции: «Хотелось бы сказать огромное спасибо всем, кто работал над этим прекрасным конкурсом. Низкий поклон всей команде «Х-Фактора». Спасибо зрителям за поддержку!»

«Нынешний сезон «Х-Фактора» ― это праздник музыки. Разной, искренней, замечательной. С этой сцены звучало обилие авторских песен. Ну а в финале остались потрясающие музыканты, профессионалы, готовые к самостоятельной гастрольной деятельности» ― такую высокую оценку дал 7-му сезону «Х-Фактора» Константин Меладзе.

Ну а Оксана Марченко порадовала фанатов этого талант-шоу еще одной замечательной новостью: продолжение следует. «Кастинги стартуют уже совсем скоро. Возможно, мы ждем именно вас!» ― обратилась она ко всем, кто хотел бы попробовать свои силы. И это точно будет еще один счастливый сезон, который подарит стране новых прекрасных исполнителей, а зрителям ― невероятное количество позитивных эмоций. Еще один сезон больших перемен, потому что этот конкурс меняет не только жизнь действительно талантливых людей ― его участников, но и каждого, кто с замиранием сердца следит за перипетиями на шоу «Х-Фактор».