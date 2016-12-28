Шевченковский районный суд Киева намерен 31 января 2017 года начать рассмотрение дела против бывшего депутата Верховной Рады от фракции Партии регионов Олега Царева.

Об этом говорится в судебной повестке, опубликованной в официальном издании центральных органов исполнительной власти «Урядовий кур'єр», передают Українські Новини.

Указано, что в производстве суда находится дело против Царева, обвиняемого по ч. 3 ст. 103, ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

Подготовительное заседание назначено на 31 января на 9:00.

В случае неявки Царева суд будет рассматривать дело против него в порядке специального (заочного) судопроизводства.

Как ранее сообщал ForUm, Генеральная прокуратура Украины начала процедуру заочного осуждения в отношении Царева в ноябре 2015 года.