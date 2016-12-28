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В Днипре полицейские вернули дедушке 80 тыс. гривен, которые он оставил в магазине в камере хранения.

Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

 22 декабря 78-летний житель Днипра снял с банковского счета все сбережения и ушел в супермаркет. Положив пакет с деньгами в камеру хранения, пенсионер забыл, в какой ящик положил деньги, расстроился и пошел домой.

Вечером сотрудники супермаркета осматривали камеры хранения, обнаружили оставленные деньги и сообщили о находке в полицию. Правоохранители изъяли деньги и надеялись, что вот-вот в полицию поступит заявление от пострадавшего. Но за деньгами никто не обращался. Тогда полицейские оперативным путем установили мужчину, которому принадлежит оставленные ​​в камере хранения наличные.

«Радости и удивлению пенсионера, когда ему позвонили из полиции, не было предела. Дедушка уже не ожидал, что все сбережения, которые он копил в течение всей жизни, будут найдены. Удивились и члены семьи, которые ничего не знали о потере», - сообщили в полиции.

Деньги вернули законному владельцу.  
ForUm

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