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27 декабря в возрасте 43-х лет скончался так называемый министр сельского хозяйства и продовольствия «ЛНР» Сергей Литвин.

Об этом сообщает информресурс «ЛНР».

Литвин занимал должности «министра сельского хозяйства и продовольствия», заместителя председателя «совета министров «ЛНР» и советника главы «ЛНР».

На его странице в Facebok пользователи отмечают, что причиной смерти Литвина мог стать инфаркт.

«С марта 2014 года активный участник движения сопротивления в Славянске и Красном Лимане, с апреля – в Луганске, участник боевых действий. Был одним из активных организаторов референдума 11 мая 2014 года, по результатам которого была провозглашена Луганская народная республика», - сообщает Луганскинформцентр.
ForUm

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