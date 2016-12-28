27 декабря в возрасте 43-х лет скончался так называемый министр сельского хозяйства и продовольствия «ЛНР» Сергей Литвин.
Об этом сообщает информресурс «ЛНР».
Литвин занимал должности «министра сельского хозяйства и продовольствия», заместителя председателя «совета министров «ЛНР» и советника главы «ЛНР».
На его странице в Facebok пользователи отмечают, что причиной смерти Литвина мог стать инфаркт.
«С марта 2014 года активный участник движения сопротивления в Славянске и Красном Лимане, с апреля – в Луганске, участник боевых действий. Был одним из активных организаторов референдума 11 мая 2014 года, по результатам которого была провозглашена Луганская народная республика», - сообщает Луганскинформцентр.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время