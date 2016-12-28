Решение Европейского суда о приостановлении расширенного доступа «Газпрома» к одному из отводов от «Северного потока» (OPAL) блокирует возможность россиян увеличивать поставки газа в обход Украины.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко.

«До рассмотрения иска по существу «Газпром» не будет иметь возможности увеличивать поставки газа в обход Украины. А Украина продолжит защищать свои национальные интересы в сфере энергетики как через суд ЕС, так и через механизмы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС», - отметил он.

Напомним, 27 декабря стало известно, что Европейский суд приостановил решение Еврокомисии о доступе «Газпрома» к трубопроводу OPAL - одному из отводов от «Северного потока».