также в разделеПолитика
СМИ: Суд доказал, что Лещенко получал огромные деньги за кампанию «черного пиара» 29
Гройсман: Земельную реформу нужно провести до 2020 года 14
Лещенко рассчитывает, что следствие исключит «Ян Де Нул Украина» из тендера в «Южном» 15
Гройсман представил план действий Кабмина на три года 61
Суд отложил заочное осуждение Януковича на неопределенный срок 33
Медведчук назвал точное число освобожденных и разыскиваемых 46
Рада опубликовала госбюджет-2017 47
НАБУ обязали расследовать регистрацию Онищенко в ЦИК 21
Ющенко: Репин, Чайковский и Достоевский – достояние украинской культуры 144
Гройсман и Кличко выпили глинтвейна под главной елкой страны 166
В Минюсте отреагировали на решение московского суда по Евромайдану 124
Луценко: Суд по делу о госизмене Януковича может начаться в первом квартале 2017 года 23
Охендовский хочет покинуть пост главы ЦИК, но не будет 45
Луценко: Экс-депутат Госдумы РФ дал важные показания по делу о госизмене Януковича 225
САП обжаловала меру пресечения Охендовскому 34
Польша настаивает на расширении «нормандского формата» 84
Охендовский заявляет, что не отказывался от общего допроса с Трепаком 18
Мнение: Пленные оказались заложниками амбиций чиновников и политиков-популистов 90

Решение Европейского суда о приостановлении расширенного доступа «Газпрома» к одному из отводов от «Северного потока» (OPAL) блокирует возможность россиян увеличивать поставки газа в обход Украины.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко.

«До рассмотрения иска по существу «Газпром» не будет иметь возможности увеличивать поставки газа в обход Украины. А Украина продолжит защищать свои национальные интересы в сфере энергетики как через суд ЕС, так и через механизмы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС», - отметил он.

Напомним, 27 декабря стало известно, что Европейский суд приостановил решение Еврокомисии о доступе «Газпрома» к трубопроводу OPAL - одному из отводов от «Северного потока». 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

176
Теги
Ботинки зимние