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Признание московским судом Революции Достоинства государственным переворотом не несет никаких юридических последствий для Украины. Об этом в эфире 5 канала заявила первый заместитель министра юстиции Украины Наталия Севостьянова.

«Для нас все очень просто в этом вопросе. Один из предателей Украины, из бывших народных депутатов подал этот иск в стране, которая не имеет юрисдикции по этому вопросу. Карманный суд Путина рассмотрел этот вопрос и вынес это решение, которое ему было указано вынести, а для нас оно не имеет никаких правовых последствий, здесь даже не на что реагировать. Это один из актов российской пропаганды, который пытается просто под вывеской суда продолжить свою агрессивную политику», - отметила замминистра.

Напомним, 27 декабря Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады от Партии регионов Владимира Олейника и признал события в Украине в 2014 году государственным переворотом.

 

 
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