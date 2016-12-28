Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 24 декабря на два дня эвакуировала свою патрульную базу из Светлодарска в связи с обстрелами.

Об этом говорится в отчете миссии за 22-26 декабря, опубликованном во вторник, 27 декабря, сообщает 112 Украина.

«Миссия 24 декабря эвакуировала свою передовую базу из Светлодарска. Решение было принято в связи с близостью артиллерийских ударов на расстоянии 70 метров от базы 23 декабря. В результате обстрелов были выбиты стекла на верхних этажах здания, в котором располагалась база», - говорится в отчете.

Наблюдатели смогли вернуться в Светлодарск только 26 декабря утром.

Сообщается, что с вечера 22 декабря по 23 декабря СММ ОБСЕ зафиксировала 1 150 взрывов в районе Дебальцево и Светлодарска. Патруль миссии, дислоцирующийся в Горловке, на подконтрольной НВФ территории, зафиксировал в ночь на 24 декабря выходы из БМ 21 «Град».

Как ранее сообщал ForUm, 18 декабря, НВФ пытались выбить Вооруженные силы Украины с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. Однако, по информации секретаря СНБО, украинские военные в результате контратаки продвинулись вперед и заняли новые позиции.

23 декабря населенный пункт Новолуганское, расположенный в районе Светлодарской дуги, перешел под контроль Вооруженных сил Украины. ВСУ установили блокпост на южной окраине поселка.