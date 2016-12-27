Украина получила второй транш финансовой помощи Европейского союза в сумме 55,125 млн евро согласно соглашению о финансировании, заключенного между правительством Украины и Европейской Комиссией в 2014 году.

Решение о блокировании неподконтрольных властям Украины территорий Донецкой и Луганской областей находится исключительно в компетенции Президента Украины – верховного главнокомандующего Петра Порошенко. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Представители самопровозглашенной «ДНР» передали руководителю украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану двух женщин – Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.

Европейский суд приостановил решение Еврокомисии о доступе «Газпрома» к трубопроводу OPAL - одному из отводов от «Северного потока».

В понедельник, 26 декабря, в районе КПВВ «Золотое» исчезли двое военнослужащих.

Позже спикер штаба АТО Леонид Матюхин заявил, что эти военные находятся в плену у членов НВФ самопровозглашенной «ЛНР».

Правительство Нидерландов внесет на рассмотрение верхней палаты парламента (Сената) для ратификации Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом после 15 марта 2017 года. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

По делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича важные показания дал бывший депутат Госдумы РФ. Об этом в ходе брифинга в Краматорске заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что 2017 год станет переломным в освобождении оккупированной территории Донбасса. Об этом он сказал журналистам после торжественного вручения сертификатов и ключей от квартир 58 семьям военнослужащих и ветеранов Национальной гвардии.

Тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложенное в проекте финансового плана публичной акционерной компании «Укрзализныця» повышение тарифов на пассажирские и грузовые перевозки железнодорожным транспортом в 2017 году. Об этом сообщил на пресс-конференции глава «Укрзализныци» Войцех Балчун.

Во вторник, 27 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,60/26,72 гривни/доллар.

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады от Партии регионов Владимира Олейника и признал события в Украине в 2014 году государственным переворотом.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 2 военнослужащих получили ранения.

«ПриватБанк» предупреждает клиентов о телефонном мошенничестве с целью получения данных о карточном счете.