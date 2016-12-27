также в разделеОбщество
Сущенко перевели в камеру к российскому националисту 12
Перед Новым годом ГосЧС перейдет на усиленный режим работы 6
В Украине долги по зарплате превысили 2 миллиарда 12
СБУ запретила въезд российскому рэперу 79
В текущем году в Украину не пустили 6 тысяч россиян 13
Продюсер «Евровидения» в Украине: Математически проект убыточен 34
В зоне АТО ликвидировали «конверт» с оборотом в 100 миллионов 24
В Донецкой области отстроили еще один взорванный НВФ мост 26
ТРК «Украина» внепланово проверят из-за запрещенного сериала 82
У полиции Ривненщины – новый начальник 51
Дело экс-чиновника «Электротяжмаша» передали в суд 15
Руководитель «Х-фактора» о победе россиянина: Зрители оценивают человека и его талант 178
Госпогранслужба не будет в следующем году призывать на срочную службу 20
СМИ: «ДНР» передала Украине почитательниц «русского мира» 208
Турчинов прогнозирует провокации на Донбассе во время праздников 62
В «ДНР» предлагают обменять 47 пленных украинцев на 690 членов НВФ 34
Турчинов: 2017 год станет переломным в освобождении оккупированных территорий 125
За год в Украине переименовали 51 тысячу улиц и снесли 1,3 тысячи памятников Ленину 25

Украина получила второй транш финансовой помощи Европейского союза в сумме 55,125 млн евро согласно соглашению о финансировании, заключенного между правительством Украины и Европейской Комиссией в 2014 году.

Решение о блокировании неподконтрольных властям Украины территорий Донецкой и Луганской областей находится исключительно в компетенции Президента Украины – верховного главнокомандующего Петра Порошенко. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Представители самопровозглашенной «ДНР» передали руководителю украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану двух женщин – Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.

Европейский суд приостановил решение Еврокомисии о доступе «Газпрома» к трубопроводу OPAL - одному из отводов от «Северного потока». 

В понедельник, 26 декабря, в районе КПВВ «Золотое» исчезли двое военнослужащих.

Позже спикер штаба АТО Леонид Матюхин заявил, что эти военные находятся в плену у членов НВФ самопровозглашенной «ЛНР».

Правительство Нидерландов внесет на рассмотрение верхней палаты парламента (Сената) для ратификации Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом после 15 марта 2017 года. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. 

По делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича важные показания дал бывший депутат Госдумы РФ. Об этом в ходе брифинга в Краматорске заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что 2017 год станет переломным в освобождении оккупированной территории Донбасса. Об этом он сказал журналистам после торжественного вручения сертификатов и ключей от квартир 58 семьям военнослужащих и ветеранов Национальной гвардии.

Тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложенное в проекте финансового плана публичной акционерной компании «Укрзализныця» повышение тарифов на пассажирские и грузовые перевозки железнодорожным транспортом в 2017 году. Об этом сообщил на пресс-конференции глава «Укрзализныци» Войцех Балчун.

Во вторник, 27 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,60/26,72 гривни/доллар.

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады от Партии регионов Владимира Олейника и признал события в Украине в 2014 году государственным переворотом.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 2 военнослужащих получили ранения

«ПриватБанк» предупреждает клиентов о телефонном мошенничестве с целью получения данных о карточном счете. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Ботинки зимние