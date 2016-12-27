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Украина получила второй транш финансовой помощи Европейского союза в сумме 55,125 млн евро согласно соглашению о финансировании, заключенного между правительством Украины и Европейской Комиссией в 2014 году, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

«Данная помощь – это признание реформ со стороны ЕС. Указанные безвозмездные и безвозвратные ресурсы были предоставлены Украине по результатам проведения Европейской Комиссией оценки внедрения Украиной реформ в сферах борьбы с коррупцией, улучшения системы государственных закупок, улучшения прозрачности и подотчетности в сфере управления государственными финансами, реформы сферы государственного управления, реформирования системы предоставления административных услуг, внедрения конституционной реформы и гармонизации избирательного законодательства и законодательства о финансировании политических партий», – подчеркнули в Минфине.

В министерстве отметили, что эквивалент указанных средств в национальной валюте, как и средства первого транша, направляются на финансирование расходов общего фонда государственного бюджета Украины.

«Получение указанной финансовой помощи ЕС является очередным шагом в направлении углубления сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом», – говорится в сообщении.

По данным Минфина, это второй и заключительный транш, предоставляемый в рамках указанного международного договора с ЕС.
ForUm

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