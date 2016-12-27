Генпрокурор Юрий Луценко надеется, что судебный процесс по делу о госизмене Виктора Януковича начнется в первом квартале 2017 года. Об этом он сообщил в ходе брифинга в Краматорске.

«Мы уже всей прокуратурой заманиваем Виктора Федоровича под любые условия, любые гарантии безопасности, любые гарантии выбранного им питания. Единственное, что мы будем выбирать место его пребывания конкретно в камере изолятора СБУ, потому что он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления – измена родине, посягательство на территориальную целостность нашего государства. Поэтому, с моей точки зрения, дело обстоит так, как ему положено. Жду с нетерпением решение Печерского суда о разрешении на начало специального досудебного следствия. Учитывая, что у нас небольшое количество материалов и свидетелей, планирую, что в ближайшие месяцы Янукович получит материалы досудебного следствия на руки для изучения, а дальше начнется судебный процесс. Планирую, что это произойдет в первом квартале следующего года», - заявил Луценко, сообщает 112 Украина.

«Для тех, кто скептически относится к заочному осуждению, это означает, что от Межигорья до краденых денег, все будет конфисковано, если суд примет обвинительное заключение, в доход государства», - добавил генпрокурор.

Луценко также подчеркнул, что следствие по делу Януковича проходит строго согласно требованиям закона, несмотря на заявления защиты.

«Да, я неровно дышу к Януковичу. Должен это признать. Но все следствие происходит по закону. Строго в соответствии с украинским действующим законодательством. И как бы его защита не проявляла чудеса артистизма и манипуляции, мы будем действовать по закону... Вы, возможно, слышали, что защита Януковича заявила, что ему не было вручено подозрение, которое зачитывал Луценко. Это манипуляция. Я не зачитывал подозрение. Я разъяснял подозрение, которое было вручено Януковичу в установленном законом порядке, по почте, и его защите очно. Как бы его защита не пыталась дискредитировать наши действия, мы действуем четко по УПК, принятым по Виктору Федоровичу украинским законам и он либо заочно, или очно предстанет перед украинским судом. Уверен, что суд примет объективное решение относительно вероятной измены родине экс-президентом Украины», - отметил генпрокурор.

Как известно, 28 ноября Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.

Однако, 9 декабря защита бывшего президента вернула подозрение в госизмене в ГПУ.

В то же время в ГПУ подчеркнули, что Янукович имеет статус подозреваемого.

14 декабря Печерский районный суд Киева предоставил Главной военной прокуратуре разрешение на задержание бывшего президента.