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По делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича важные показания дал бывший депутат Госдумы РФ. Об этом в ходе брифинга в Краматорске заявил генпрокурор Юрий Луценко.

«Могу подтвердить слова Руслана Кравченко: одним из свидетелей, который дал очень важные показания, является бывший депутат Госдумы РФ, который давал показания о влиянии подписанного письма-призыва к Путину ввести войска в Украину, решении Государственной думы об использовании Вооруженных сил РФ за рубежом», – отметил он, сообщает 112 Украина.

Луценко подчеркнул, что эти показаниябудут обязательно положены в основу будущего обвинения. «Все идет по плану. И следствие, и суд будут быстрыми и справедливыми», - заявил генпрокурор.

Напомним, 25 ноября бывший президент Виктор Янукович подтвердил, что просил президента РФ Владимир Путина ввести войска в Украину, и назвал такую просьбу «эмоциональной».

Как известно, 28 ноября Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.

Однако, 9 декабря защита бывшего президента вернула подозрение в госизмене в ГПУ.

В то же время в ГПУ подчеркнули, что Янукович имеет статус подозреваемого.

14 декабря Печерский районный суд Киева предоставил Главной военной прокуратуре разрешение на задержание бывшего президента.
ForUm

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