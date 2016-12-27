По делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича важные показания дал бывший депутат Госдумы РФ. Об этом в ходе брифинга в Краматорске заявил генпрокурор Юрий Луценко.
«Могу подтвердить слова Руслана Кравченко: одним из свидетелей, который дал очень важные показания, является бывший депутат Госдумы РФ, который давал показания о влиянии подписанного письма-призыва к Путину ввести войска в Украину, решении Государственной думы об использовании Вооруженных сил РФ за рубежом», – отметил он, сообщает 112 Украина.
Луценко подчеркнул, что эти показаниябудут обязательно положены в основу будущего обвинения. «Все идет по плану. И следствие, и суд будут быстрыми и справедливыми», - заявил генпрокурор.
Напомним, 25 ноября бывший президент Виктор Янукович подтвердил, что просил президента РФ Владимир Путина ввести войска в Украину, и назвал такую просьбу «эмоциональной».
Как известно, 28 ноября Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.
Однако, 9 декабря защита бывшего президента вернула подозрение в госизмене в ГПУ.
В то же время в ГПУ подчеркнули, что Янукович имеет статус подозреваемого.
14 декабря Печерский районный суд Киева предоставил Главной военной прокуратуре разрешение на задержание бывшего президента.
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