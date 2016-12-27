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«Для огромного количества людей, которые голосуют за финалистов «Х-фактора», все равно, откуда приехал человек, какой он национальности, где он живет и на каком языке поет. Они оценивают человека и его талант». Так руководитель проекта «Х-фактор» StarLightMedia Елена Романенко прокомментировала Медианяне победу в финале 7 сезона российского певца Севака Ханагяна. 

Финал 7 сезон «Х-фактора» с его бессменной ведущей Оксаной Марченко 

Сайт телеканала СТБ сообщает, что «известный российский диджей» Севак Ханагян по национальности армянин, но много лет живет и работает в Москве. Руководитель проекта «Х-фактор» подтвердила: для участия в проекте «Х-фактор» допускается любой человек из любой страны. 

Победная песня триумфатора Севака Ханагяна 

Медианяня уточнила у Елены Романенко, по какому принципу отбирают участников для кастингов, ведь от приглашения российских тренеров руководство проекта отказалось, учитывая нынешнюю ситуацию в украинском обществе. 

Руководитель проекта «Х-фактор» Елена Романенко

«У нас никогда не было истории, чтобы мы закрывали для кого-то двери. На этот проект может приехать любой человек из любой страны. Возьмут или не возьмут его дальше, пройдет ли он в тренировочный лагерь и прямые эфиры – уже дело судей. Уверяю вас, что на их решения мы не влияем. Я в какой-то момент даже подумала: «А вдруг…». А потом поняла, что заключать сделки с совестью не могу», — поделилась Романенко. 

Первое интервью наставника финалиста

На вопрос Медианяни о том, что «наше общество сейчас нервно реагирует на такие вещи», руководитель «Х-фактора» ответила так: «Да, но общество за него проголосовало! Это же не обман. Значит, для огромного количества людей, которые голосуют за финалистов «Х-фактора», все равно, откуда приехал человек, какой он национальности, где он живет и на каком языке поет. Они оценивают человека и его талант», — подчеркнула Елена Романенко. 

Непоколебимым символом стабильности назвало издание бессменную ведущую «Х фактора»  Оксану Марченко. 

«Когда на сцене появилась Оксана Марченко (в шикарном, кстати, платье), я снова вернулась в состояние душевного спокойствия. Все-таки, Оксана Марченко, что ни говори — непоколебимый символ стабильности», — отметила Медианяня.

Руководитель проекта «Х-фактор» также восторгалась нарядом ведущей

«Меня как женщину некоторые ее наряды приводили просто в восторг. Было что-то, что нравилось меньше. Но это все равно, что мы сейчас будем спорить, какой цвет лучше: красный или синий. С Оксаной работают хорошие специалисты, ее стилисты, и я им доверяю. Если она считает, что вот так хорошо – значит, так хорошо», — отметила Романенко. 

 
ForUm

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