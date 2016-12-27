Попытки непрофессионалов вклиниться в сложный переговорный процесс по обмену пленными вполне закономерны, считает блогер Алексей Куракин. Речь идет о передаче пленных, которую Ирина Геращенко и Юрий Тандит анонсировали на 21 декабря и которая до сих пор не состоялась, сообщает Корреспондент.

Как известно, 15 декабря Ирина Геращенко, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Минской контактной группы писала в Facebook: «…ОГОЛОШУЄМО про передачу 15 осіб зі списку 228, яких запитували ОРДЛО, іншій стороні( серед цих 15 осіб , що здіснили злочини, важкохворі люди, також 6 жінок). Ці люди будуть вдома протягом кількох днів, до наступного засідання мінськоі групи 21 грудня. Це жест гуманізму і доброі волі…», – напоминает блогер.

«Но, когда наступило 21 декабря советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что передача сторонников «ДНР» откладывается. По его словам, помешали неведомые «юридические процедуры», – сообщает Куракин.

Блогер уверен, что «украинские чиновники решили использовать тему обмена для своего собственного политического пиара при полном равнодушии к тому, получится кого-либо спасти или нет».

Вспоминая процесс обмена пленными зимой 2014–2015 гг, Куракин обращает внимание на то, что «весь торжественный пафос начинался исключительно после завершения процесса обмена. И что характерно – не было никаких анонсов».

Также блогер приводит высказывание Владимира Рубана о том, что любой обмен любит тишину и спокойствие, а громкие анонсы и информационный гомон политиков лишь приводит к откладыванию результата.

«Порой цепочка людей, которые участвуют в переговорах по освобождению всего одного пленного, крайне длинна – это и командиры, и чиновники, и дипломаты, и официальные переговорщики. Очень часто в переговорах принимают участие люди (посредники), которые «… таки не хотят, чтобы их портреты печатали в газетах…»… «Параллельно с рекламной дипломатией в Минском процессе работает еще и тихая дипломатия в исполнении Виктора Медведчука», — пояснил блогер.

В его понимании «тихая дипломатия», — это работа по обмену пленными, которая нацелена на результат; основана на принципе достижения компромисса; строится в соответствии с требованиями законодательства Украины, РФ и международного права.

В то же время Запад и Россия в качестве переговорщика №1 рассматривают только спецпредставителя по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе Виктора Медведчука, отметил блогер.

«Если вместо «тихой дипломатии» и компромиссов, допустить к переговорам и принятию решений популистов, непрофессионалов и коллекционеров лайков в соцсетях, обмен пленными будет продолжать буксовать», — прогнозирует эксперт.