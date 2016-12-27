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Печерский районный суд города Киева оставил без удовлетворения заявление адвоката Виктора Януковича об отводе следственного судьи Кристины Тарасюк, которая 26 декабря начала рассмотрение ходатайства следователя военной прокуратуры относительно предоставления разрешения на проведение в отношении экс-президента процедуры заочного досудебного расследования.

Судья Ирина Литвинова объявила, что постановление обжалованию не подлежит.

В процессе судебного заседания адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявил, что судья игнорирует право Януковича на защиту, и даже вызвал полицию, сообщает Укринформ.

«Мы видим, что ни Печерский райсуд, ни Генеральная прокуратура не желают получать показания Виктора Януковича в деле о государственной измене», - заявил адвокат.

Позже он сказал журналистам, что его подзащитный готов дать показания по этому делу (но о его приезде в Украину речь не идет). В частности, по словам адвоката, следователь мог бы приехать в российский Ростов-на-Дону, чтобы допросить Януковича, или же допрос мог быть проведен в режиме скайп-конференции.

В свою очередь прокурор отдела военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравченко заявил, что готов гарантировать безопасность экс-президенту Януковичу, который в этом деле имеет статус подозреваемого, если он приедет на допрос в Украину.

«Я заверяю сторону защиты, уверяю подозреваемого Януковича, что я беру на себя полную ответственность по обеспечению безопасности подозреваемого Януковича. Мы его встретим на границе, я арестую согласно постановления следственного судьи», - сказал Кравченко.

Напомним, 28 ноября Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.

Однако, 9 декабря защита бывшего президента вернула подозрение в госизмене в ГПУ.

В то же время в ГПУ подчеркнули, что Янукович имеет статус подозреваемого.

14 декабря Печерский районный суд Киева предоставил Главной военной прокуратуре разрешение на задержание бывшего президента.

Януковича вызвали на допрос в качестве подозреваемого 5 и 9 декабря.

Он просит ГПУ провести его допрос по месту его проживания в российском Ростове-на-Дону. Адвокат экс-президента отметил, что Янукович не считает возможным приехать в Украину, поскольку опасается за свою жизнь.
ForUm

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