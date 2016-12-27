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Петиция с требованием снести новый фасад Театра на Подоле набрала 10 тыс. голосов, необходимых для ее рассмотрения Киевсоветом.

Автор петиции Виктор Назаренко отмечает, что Андреевский спуск является общим наследием всего украинского народа, визитной карточкой Киева и всей Украины.

«Он является одним из мест, ради которого туристы едут именно в Киев. Он должен быть сохранен в первоначальном виде, каким он был построен в 18 веке. Новые модернистские фасады разрушают его историческую ценность и туристическую привлекательность», - считает автор петиции.

Киевлянин предложил снести фасад здания и вернуть улице исторический облик. При этом выполнение работ, по его мнению, должно быть возложено на застройщика и проектировщика.

Напомним, киевляне начали сбор подписей за снос фасада здания Театра на Подоле сразу после его презентации, которая состоялась 29 ноября.
ForUm

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