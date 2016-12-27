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Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям будут переведены на усиленный режим работы перед Новым годом. Об этом сообщил журналистам глава ГосЧС Николай Чечеткин. 

«Все территориальные органы управления, все подразделения будут переведены на усиленный режим несения службы», - сказал он, сообщает 112 Украина.

По его словам, в пятницу будет проведен инструктаж, в том числе селекторное совещание с привлечением представителей территориальных органов управления в областях и Киеве.

«Мы будем конкретизировать задачи по обеспечению безопасности. Особенно в местах массового отдыха людей», - добавил он. 

 

 
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