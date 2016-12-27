также в разделеПолитика
Луценко: Суд по делу о госизмене Януковича может начаться в первом квартале 2017 года 10
Охендовский хочет покинуть пост главы ЦИК, но не будет 17
Луценко: Экс-депутат Госдумы РФ дал важные показания по делу о госизмене Януковича 103
САП обжаловала меру пресечения Охендовскому 18
Охендовский заявляет, что не отказывался от общего допроса с Трепаком 14
Мнение: Пленные оказались заложниками амбиций чиновников и политиков-популистов 48
Защите Януковича отказали в отводе судьи, адвокат вызвал в суд полицию 416
Турчинов: Без решения Порошенко никакой блокады ОРДЛО не будет 89
Московский суд признал события на Евромайдане госпереворотом 114
Савченко объявила о создании общественной платформы 88
МИД: Сенат Нидерландов рассмотрит Ассоциацию Украина-ЕС не ранее марта 36
ГПУ рассчитывает передать дело Януковича в суд через два месяца 27
ВСУ за год рассмотрел 119 жалоб на Президента и Раду 34
Порошенко подписал госбюджет-2017 145
Несвоевременно подавших е-декларации нердепов пригласили в НАПК 57
Украина и Израиль договорились не допустить повышения «градуса дискуссии» 118
Грановский: новые подробности встречи Кононенко в Вене 161
Казахстан готов предоставить площадку для переговоров по Донбассу 49

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский считает, что Минские соглашения не будут полностью реализованы. Об этом говорится в его заявлении, распространенном на сайте МИД Польши.

«По нашему мнению, минские соглашения не будут выполнены», – сказал он.

По мнению Ващиковского, для завершения конфликта на Донбассе необходимо расширять «нормандский формат».

Он подчеркнул, что Польша, как страна, которая граничит со страной-агрессором (Калининградская обл. РФ. – Ред.), настаивает на расширении группы в Минске, включив в ее состав США и Польшу, сообщает УНИАН.

«Нужно расширить «нормандский формат», потому что только европейские государства, такие, как Франция или Германия не в состоянии привести к изменениям в противостоянии с Россией. (...) Мы единственное государство ЕС и НАТО, которое граничит как с агрессором, так и жертвой агрессии. Любое обострение ситуации будет на нас влиять», – так обосновывает необходимость привлечения Польши к переговорам по Донбассу Ващиковский.

Напомним, по мнению представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президента Леонида Кучмы, «минский формат переговоров будет более успешным, если к нему присоединятся другие государства, в частности США».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

62
Теги
Ботинки зимние