Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский считает, что Минские соглашения не будут полностью реализованы. Об этом говорится в его заявлении, распространенном на сайте МИД Польши.

«По нашему мнению, минские соглашения не будут выполнены», – сказал он.

По мнению Ващиковского, для завершения конфликта на Донбассе необходимо расширять «нормандский формат».

Он подчеркнул, что Польша, как страна, которая граничит со страной-агрессором (Калининградская обл. РФ. – Ред.), настаивает на расширении группы в Минске, включив в ее состав США и Польшу, сообщает УНИАН.

«Нужно расширить «нормандский формат», потому что только европейские государства, такие, как Франция или Германия не в состоянии привести к изменениям в противостоянии с Россией. (...) Мы единственное государство ЕС и НАТО, которое граничит как с агрессором, так и жертвой агрессии. Любое обострение ситуации будет на нас влиять», – так обосновывает необходимость привлечения Польши к переговорам по Донбассу Ващиковский.

Напомним, по мнению представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президента Леонида Кучмы, «минский формат переговоров будет более успешным, если к нему присоединятся другие государства, в частности США».