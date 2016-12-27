Главное управление Национальной полиции в Ривненской области возглавил Валерий Присяжнюк. Об этом сообщается на сайте облполиции.
«Это опытный офицер, генерал, работает в органах с 1983 года, поэтому работу знает не из книг, а из собственного оперативного опыта», - отметил зампредседателя нацполиции Алексей Руденко.
Он также поблагодарил Валерия Самчука, который до сих пор выполнял обязанности начальника областной полиции.
Новый руководитель полиции области пообещал работать в команде, ведь «один в поле не воин».
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