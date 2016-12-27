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Члены незаконных вооруженных формирований передали Украине сторонниц «русского мира», пишут Українські новини.

«В качестве жеста доброй воли, в канун Нового года и Рождества, мы без каких-либо условий передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин – Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак», - сообщил информресурс «ДНР». 

Ольга Сворак – журналист из Ивано-Франковска, которая в 2015 году поехала на оккупированную территорию. На допросе она заявляла, что поехала к своему любимому человеку – члену НВФ «ЛНР». 

В октябре 2015 году Сворак поехала вместе с ним в оккупированный Крым, опубликовав в соцсетях фото. У мужчины на груди – значок флага Новороссии.

Анжелика Преснякова была судьей в Новоазовске. В 2009 году она вела громкое дело о признании Голодомора 1932-1933 года геноцидом по иску Валерия Коваленко, который судился с газетой «Родное Приазовье».   

В списке родственников у Пресняковой –  сестра Светлана и дочь Елена. Сестра, в частности, считает Новоазовск российским городом, постит в соцсетях картинки в поддержку «ДНР» и не упоминает о сестре, которая находилась в плену. 

Напомним, Ольга Богданова-Сворак является корреспондентом газеты «Голос народа Ивано-Франковщины» и интернет ресурса «Голос-инфо», якобы была захвачена на оккупированной территории Луганской области, где находилась по личным делам, в июне текущего года. 
ForUm

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