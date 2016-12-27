Государственная пограничная служба Украины пока не планирует возобновлять призыв на срочную службу. Об этом на пресс-конференции сообщил глава ГПСУ Виктор Назаренко.

«Мы – профессиональная правоохранительная структура, которая не требует дополнительного привлечения военнослужащих срочной службы. Мы не планируем при существующем бюджете призывать на срочную службу», - сказал Назаренко, сообщает 112 Украина.

Он добавил, что ориентировочно более тысячи срочников, возможно, перейдут на контракт.

Напомним, Государственная пограничная служба Украины в 2016 году возобновила призыв на срочную службу, который был отменен еще в 2008 году.