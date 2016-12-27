Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что 2017 год станет переломным в освобождении оккупированной территории Донбасса. Об этом он сказал журналистам после торжественного вручения сертификатов и ключей от квартир 58 семьям военнослужащих и ветеранов Национальной гвардии.

«Мы сейчас видим, что Россия и подконтрольные ей российско-террористические группировки не собираются выполнять никакие договоренности, они и дальше пробуют дестабилизировать ситуацию», – подчеркнул Турчинов.

«В то же время, что очень важно, на что бы я хотел обратить внимание, когда мы говорим о об уходящем 2016 годе. Это первый год, когда Украина не лишилась ни одного метра своей территории. Все попытки продвинуться вперед, продвинуться на запад, все попытки прорвать нашу оборону в 2016 году были обречены, и, более того, враг понес очень серьезные потери, а Вооруженные силы Украины улучшили свои позиции», – заявил Турчинов, сообщает УНИАН.

В связи с этим он подчеркнул, что «метр за метром мы начинаем освобождать оккупированную территорию». «И я убежден, что 2017 год станет переломным в этом вопросе», – подчеркнул Турчинов.

Как ранее сообщал ForUm, 18 декабря, НВФ пытались выбить Вооруженные силы Украины с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. Однако, по информации секретаря СНБО, украинские военные в результате контратаки продвинулись вперед и заняли новые позиции.

23 декабря населенный пункт Новолуганское, расположенный в районе Светлодарской дуги, перешел под контроль Вооруженных сил Украины. ВСУ установили блокпост на южной окраине поселка.