Столичная власть не будет ходить по квартирам и проверять прописку проживающих в них людей. Об этом киевский городской председатель Виталий Кличко заявил во время прямого включения на телеканале Newsone, комментируя распространенную в СМИ информацию о проверках количества проживающих в квартирах, где не установлены счетчики.
«Это искаженная информация. Никто не будет ходить по квартирам и проверять прописку. Наша задача – сделать так, чтобы была справедливость. Есть сегодня немало жалоб, ведь во многих квартирах, где нет счетчиков, живет больше людей, чем зарегистрировано. Они используют и водоснабжение, и теплоснабжение, но платят за меньшее количество людей», - подчеркнул Кличко.
По словам мэра, власти рассматривают различные механизмы, обеспечивающие справедливую оплату за коммунальные услуги.
Напомним, ПАО «Киевводоканал» совместно с Киевской городской государственной администрацией весной 2017 года активизируют работу по выявлению нелегальных съемщиков квартир.
В КГГА разъяснили, что столичные власти планируют осуществлять проверки квартир, в которых отсутствуют приборы учета горячей и холодной воды, чтобы установить количество проживающих в них людей.
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