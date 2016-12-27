Столичная власть не будет ходить по квартирам и проверять прописку проживающих в них людей. Об этом киевский городской председатель Виталий Кличко заявил во время прямого включения на телеканале Newsone, комментируя распространенную в СМИ информацию о проверках количества проживающих в квартирах, где не установлены счетчики.

«Это искаженная информация. Никто не будет ходить по квартирам и проверять прописку. Наша задача – сделать так, чтобы была справедливость. Есть сегодня немало жалоб, ведь во многих квартирах, где нет счетчиков, живет больше людей, чем зарегистрировано. Они используют и водоснабжение, и теплоснабжение, но платят за меньшее количество людей», - подчеркнул Кличко.

По словам мэра, власти рассматривают различные механизмы, обеспечивающие справедливую оплату за коммунальные услуги.

Напомним, ПАО «Киевводоканал» совместно с Киевской городской государственной администрацией весной 2017 года активизируют работу по выявлению нелегальных съемщиков квартир.

В КГГА разъяснили, что столичные власти планируют осуществлять проверки квартир, в которых отсутствуют приборы учета горячей и холодной воды, чтобы установить количество проживающих в них людей.