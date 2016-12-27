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Информация о назначении послом России в Турции полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича не соответствует действительности, заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Пока никаких решений нет», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о назначении Бабича, передает РИА Новости.

В конце июля Россия запрашивала агреман на назначение Бабича послом в Украине вместо снятого с этого поста Михаила Зурабова. Тогда в украинском МИД заявили, что не рассматривают назначение нового российского посла, так как есть временный поверенный в делах и такая ситуация устраивает Киев.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки о России.
ForUm

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