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В Госпогранслужбу относительно экономической блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей пока никто не обращался. Об этом сказал помощник главы ведомстве Олег Слободян, сообщает 112 Украина. 

«В ГПСУ в данном случае никто не обращался», - сказал он. 

По словам спикера, алгоритм действий пограничников не изменился, однако служба готова к выработке единых подходов относительно оккупированных территорий.

Также Слободян отметил, что действия по блокаде должны быть согласованы с  ВСУ и ни в коем случае не угрожать национальной безопасности. 

«Что касается нашего алгоритма действий, то он не изменится. Мы как действовали в рамках действующего законодательства, так и будем действовать. Что касается инициатив в данном случае ветеранов АТО, то я глубоко убежден, что любые действия имеют место, если они не вредят национальной безопасности Украины, это во-первых. А во-вторых, если они согласованы с действиями Вооруженных сил Украины и других правоохранительных органов и соответствуют единому замыслу. В данном случае, повторюсь, пока к нам никто не обращался, но в любом случае мы готовы к общению и выработке каких-то единых подходов в рамках этого плана действий, касающегося временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей», - заверил Слоболян. 

Напомним, 26 декабря бывший и.о. начштаба батальона Айдар Валентин Лихолит заявил о  начале организации блокады оккупированных территорий Донбасса.

Ветераны АТО подчеркнули, что будут бороться, в первую очередь, с контрабандой металла, леса, алкоголя и сигарет. По их словам, они не намерены ущемлять местных жителей, которые проносят продукты питания.

16 декабря бойцы добровольческих батальонов объявили НВФ на Донбассе ультиматум с требованием освобождения украинских военных, которые удерживаются в плену. НВФ должны начать обмен пленными, или же их ждет экономическая блокада.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука не доверяет организаторам блокады оккупированных территорий и не верит в успех акции.
ForUm

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