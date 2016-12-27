также в разделеЭкономика
Украина получила второй транш финпомощи от ЕС в сумме €55 миллионов 33
Гособоронзаказ в 2017 году вырастет на 10-20% 11
Мининфраструктуры одобрило повышение ж/д тарифов 35
В МЭРТ считают свободную торговлю с Израилем приоритетом на 2017 год 49
Кубив: Украина выполнила домашнее задание от МВФ 26
Порошенко узаконил новые налоги для ФЛП 101
Польша заблокировала доступ «Газпрома» к OPAL 233
На межбанке резко упал курс гривни 262
АМКУ оштрафовал «ПриватБанк» 95
За год объемы строительства выросли на 12% 23
В «ПриватБанке» представили новое руководство 93
Обязательства «ПриватБанка» перед кредитором обменяли на акции банка 61
В украинских ПХГ осталось 12,3 миллиарда кубов газа 89
В Украине подорожали бензин и дизтопливо 328
США снова расширили санкционные списки против России 56
Данилюк: МВФ может рассмотреть украинский вопрос в конце января 30
Кабмин ожидает роста ВВП в 2016 году на уровне 1,5% 27
Гонтарева: Банки Пинчука и Ахметова – не олигархические 90

Группа «ТАС» бизнесмена Сергея Тигипко и Eurobank Group закрыли сделку по покупке-продаже «Универсал Банка». Об этом сообщается на сайте группы.

«Группа  «ТАС»  и Eurobank Group объявляют о закрытии сделки по покупке-продаже ПАО «Универсал Банк» и приобретении группой «ТАС» дочернего банка международной группы», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что завершение сделки состоялось после получения всех необходимых разрешений от регулирующих органов — Антимонопольного комитета и Национального банка Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

53
Теги
Ботинки зимние