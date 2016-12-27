Группа «ТАС» бизнесмена Сергея Тигипко и Eurobank Group закрыли сделку по покупке-продаже «Универсал Банка». Об этом сообщается на сайте группы.
«Группа «ТАС» и Eurobank Group объявляют о закрытии сделки по покупке-продаже ПАО «Универсал Банк» и приобретении группой «ТАС» дочернего банка международной группы», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что завершение сделки состоялось после получения всех необходимых разрешений от регулирующих органов — Антимонопольного комитета и Национального банка Украины.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время